В Курске пьяный водитель без прав проехал на красный и устроил ДТП - пострадал 6-летний ребёнок

В четверг, 21 февраля в Курске произошла авария с участием трёх машин. Её виновником стал водитель, раннее лишённый прав, да и к тому же он был не трезв. Как рассказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, примерно в половину восьмого вечера 27-летний горе-автомобилист, управляя ВАЗовской «девяткой», двигался по улице Сумской, в направлении ул. Энгельса. На перекрёстке с ул.Заводская, напротив д.№1, по ул.Сумской, он решил проехать на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с двумя автомобилями - «Митсубиси Кольт», под управлением 32-летнего водителя, двигавшимся со стороны ул. Заводская с левым поворотом на ул. Сумская в сторону ул. Дейнеки и ВАЗ-2110, под управлением 38-летнего водителя, который двигался по ул. Заводская со стороны ул. 2-я Моковская. Эти автомобилисты ехали на зелёный. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю «десятки» и его 6-летнему сыну. У них ушибы и закрытые черепно-мозговые травмы. Мальчику пришлось остаться в больнице. Водители «Митсубиси» и ВАЗа-2110 были трезвы. А вот сам виновник аварии - в одитель «девятки» от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. За это его теперь ждёт, помимо ответственности за ДТП, административный арест на срок от 10 до 15 суток.