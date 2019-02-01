Специалисты филиала «Курскэнерго» сначала 2019 года зафиксировали 25 фактов хищений электроэнергии

Филиал ПАО «МРСК Центра» –«Курскэнерго» продолжает системную работу по выявлению и пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.

В ходе рейдовой работы, проведенной сотрудниками районов электрических сетей (РЭС), управления учета электроэнергии, блока безопасности филиала с начала текущего года зафикцировано 25 фактов хищений электрической энергии общим объемом 0,125 млн кВт*ч. Сумма ущерба составляет более 130 тысяч рублей.

Одно из наиболее крупных хищений выявлено в Курчатовском районе. В ходе плановой проверки у физического лица д. Николаевка энергетики обнаружили вмешательство в работу прибора учета, что привело к искажению данных об объеме потребляемой электроэнергии. Ущерб «Курскэнерго» составил свыше 40 тысяч рублей.

По всем фактам энерговоровства составлены акты неучтенного потребления электроэнергии, в правоохранительные органы направлены заявления о привлечении лиц к ответственности.

Филиал «Курскэнерго» напоминает, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении энерговоров. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной (УК РФ ст. 165 ч.2) или административной ответственности с выплатой штрафа (ст.7.19 КоАП РФ).

От преступных действий похитителей в значительной степени страдают и добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

Сообщить о фактах хищения электрической энергии можно по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115, звонок бесплатный. Также можно оставить обращение на сайте компании www.mrsk-1.ru или отправить информацию на электронный ящик vorunet@mrsk-1.ru.