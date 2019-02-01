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    На выходных курских водителей проверят на трезвость

    Сегодня, 14:24
    На выходных курских водителей проверят на трезвость
    Грядут выходные, все будут праздновать День защитника Отечества. Наверняка кто-то поднимет бокал за здоровье мужчин. Сотрудники ГИБДД всегда на чеку. Инспекторы в очередной раз проведут сплошные проверки водителей на трезвость в Курске и районах области.
    Управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уже уголовная ответственность. 
    Госавтоинспекция также обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, и  своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. 

     

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