В Пенсионном фонде рассказали, как куряне распорядились пенсионными накоплениями

О выборе инвестора поступило 1249 заявлений. Среди них 124 заявления о переводе пенсионных накоплений из ПФР в негосударственные пенсионные фонды (10%); 194 заявления о переводе из одного НПФ в другой НПФ (15%); 896 заявлений о переводе из НПФ в ПФР (72%); 35 заявлений о смене управляющей компании (3%).

Как отметили в Пенсионном фонде, при рассмотрении заявлений согласно действующему законодательству решение принимается по заявлению с самой поздней датой поступления в учреждение ПФР, которое поступило от гражданина в течение года.

Как и ранее, учреждения ПФР принимали заявления о досрочном переходе (по итогам года) и срочном («пятилетнем») переходе. Напомним – если переход из фонда в фонд осуществляется чаще одного раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода.

Всего от жителей Курской области поступило 1087 досрочных заявления.

По досрочным заявлениям пенсионные накопления подлежат передаче в 2019 году. Срочные заявления в соответствии с действующим законодательством рассмотрят в 2023 году.

О результате рассмотрения заявления можно узнать, начиная с апреля, получив выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта в ПФР. Быстрее всего это сделать через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru) или Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).

С перечнем управляющих компаний и НПФ, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, можно ознакомиться на официальном сайте Пенсионного фонда РФ в блоке «Будущим пенсионерам», в разделе «О пенсионных накоплениях».