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    «Открой рот». В Курске выберут лучшего чтеца

    Сегодня, 16:39
    «Открой рот». В Курске выберут лучшего чтеца
    Во вторник, 26 февраля в Курске выберут лучшего чтеца. В КТЦ «Звёздный» (ул. Дзержинского, 51) пройдёт отборочный тур Чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот». Принять участие в нём может каждый желающий старше 18 лет, просто зарегистрировавшись на сайте. Мероприятие начнётся в 6 вечера.
    По правилам чемпионата, участники в неформальной обстановке читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты, жюри оценивает технику и артистизм чтения, а победитель получает в подарок приз от партнёра чемпионата — издательства Ad Marginem. Подготовиться заранее практически невозможно, выбор книги для прочтения вслух – лотерея.
    Этапы чемпионата пройдут более чем в 200 городах России, в Париже, Страсбурге, Лондоне и др. Финал чемпионата состоится летом этого года в Москве.
    Издательство Ad Marginem в этом сезоне — главный партнёр чемпионата, все победители в своих городах получают в подарок книги от издательства.
    «Октава» — официальный микрофон чемпионата России по чтению вслух «Открой рот». Партнёрами сезона выступают Национальная литературная премия «Большая книга» и Литературная премия им. А.С. Пушкина «Лицей». В финальных турах участники прочтут отрывки из книг списка финалистов этих премий.
    Заявки на участие принимаются на сайте ассоциации «Межрегиональная федерация чтения» http://www.biblioring.ru/join.

     

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