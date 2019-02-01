В курской области «трезвых» дней может стать больше

Курские депутаты хотят увеличить количество «трезвых» дней – когда продажа алкоголя в Курской области будет запрещена. Вопрос законотворцы обсуждали на заседании Курской облдумы накануне, пишет издание «Друг для друга». Сейчас таких дней два – День защиты детей, 1 июня, и День знаний, 1 сентября. Предлагается дополнить закон днями последнего звонка – 24 и 25 мая, днями проведения выпускных вечеров – с 23 по 26 июня, Днём молодёжи, 27 июня, и Днём города, 25 сентября.

Чтобы окончательно разобраться, нужны ли дополнительные дни трезвости, необходимо понять, как эти ограничения влияют на уровень преступности, в том числе среди молодёжи. Так считает руководитель фракции КПРФ Александр Анпилов.

Начальник областного УМВД по Курской области Григорий Кулик на эти предложения ответил шуткой:

- Нам осталось только в день рождения и в день похорон запретить. Это я вам сейчас не как руководитель говорю, а как обычный человек.

А после добавил:

- А если серьёзно, то проблема комплексная и лежит не в плоскости «разрешить-запретить», тут скорее вопрос культуры. Вы меня извините, я хоть и милиционер, но понимаю в этом – нужно воспитывать культуру потребления. Я уже говорим вам во время прошлого отчета. У нас в Курске едешь по городу, с одной стороны аптека, с другой — пивбар. А еще «Красное и белое». Это вообще уже курский бренд. С этим, конечно, надо что-то делать. И я готов подключаться и вместе с вами работать по этому вопросу.