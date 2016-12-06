В Курской области сняли с реализации почти 60 кг сомнительной рыбы

Инспекторы регионального Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками «Железногорского» отдела МВД, администрацией Железногорского района и областного Управления ветеринарии провели рейд по рынкам Железногорска. Проверяли законность торговли живой рыбой.

В ходе рейда в месте несанкционированной торговли (за территорией Колхозного рынка) обнаружили торговца, который продавл 13 кг карпа, 5 кг густера, 4 кг окуня, 15 кг леща,12 кг щуки, 8 кг судака без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции.

Кроме того, продавец нарушил условия хранения живой рыбы, обеспечивающие её жизнедеятельность.

Продукцию общим весом 57 кг изъяли и утилизировали.

В отношении торговца составили протокол об административных правонарушениях.