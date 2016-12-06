В Курской области сняли с реализации почти 60 кг сомнительной рыбы
Сегодня, 12:32
Инспекторы регионального Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками «Железногорского» отдела МВД, администрацией Железногорского района и областного Управления ветеринарии провели рейд по рынкам Железногорска. Проверяли законность торговли живой рыбой.
В ходе рейда в месте несанкционированной торговли (за территорией Колхозного рынка) обнаружили торговца, который продавл 13 кг карпа, 5 кг густера, 4 кг окуня, 15 кг леща,12 кг щуки, 8 кг судака без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции.
Кроме того, продавец нарушил условия хранения живой рыбы, обеспечивающие её жизнедеятельность.
Продукцию общим весом 57 кг изъяли и утилизировали.
В отношении торговца составили протокол об административных правонарушениях.