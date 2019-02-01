В Курской области управляющая компания выставляет счета ни за что. Вмешался ОНФ

Активисты Общероссийского народного фронта в Курской области провели встречу с жителями Дмитриева Курской области, недовольных качеством обслуживания их домов. Общественники посоветовали сотрудникам управляющей компании определить план работ и начать работать. Исполнена ли рекомендация, активисты ОНФ проверят через месяц.

В региональное отделение ОНФ обратились жители Дмитриева, недовольные работой управляющей компании: она не оказывает жителям практически никаких услуг, но регулярно выставляет счета. Горожане отказываются оплачивать квитанции, а управляющая компания пытается через суд добиться выплат.

Активисты ОНФ вместе с руководством Государственной жилищной инспекции в Курской области выехали в Дмитриев, чтобы разобраться в ситуации на месте. На встрече с местными жителями и мэром города выяснилось, что управляющая компания победила в конкурсе на управление 53 домами. Других участников не было. Фирма зарегистрирована в Курске, в Дмитриеве в её штате числятся три сотрудника.

«Мы увидели классический пример, когда в отсутствии конкуренции в Дмитриеве победила компания, у которой есть только стол и телефон, – прокомментировал член регионального штаба ОНФ Владислав Шелест. – С августа прошлого года жители получали квитанции за услуги, которые им не были оказаны. Выполнено несколько видов фактически аварийных работ – перекрыта часть крыши и заменён козырёк над подъездом в одном из домов. Документы об объёмах выполненных работ завышены. Управляющая компания не заключила договор ни с одной ресурсоснабжающей компанией. Тогда возникает вопрос, чем и как она управляла? Мы предложили сотрудникам компании в течение месяца провести встречи со старшими по домам, определить план работ, обнулить несправедливые долги жителей и начать работать. В противном случае Госжилинспекция готова лишить компанию лицензии и обратиться в правоохранительные органы».

Через месяц общественники вернутся в Дмитриев, чтобы оценить итоги решения коммунальных проблем и при необходимости помочь жителям найти выход из ситуации.



