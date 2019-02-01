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    В Курске построят многопрофильную детскую больницу 3-го уровня

    Сегодня, 12:48
    В Курске построят многопрофильную детскую больницу 3-го уровня
    На этой неделе президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Это послание стало 25-м обращением президента в истории нашей страны и 15-м по счёту лично для Владимира Путина. Во время своего выступления глава государства рассказал о главных задачах социальной политики в стране на ближайшие годы. 
    В Курской области много внимания уделяется решению этих задач. Так, в регионе с 2012 года действует программа «Земский доктор», благодаря которой удалось изменить кадровую ситуацию с нехваткой докторов. Благодаря этому за семь лет в дальние районы региона удалось привлечь на работу 269 врачей. Только в прошлом году 38 медицинских специалистов заключили договор и уехали работать в отдаленные сёла. Программа «Земский фельдшер» более молодая. У нас в области она начала работать с 2017 года, и за это время её участниками стали 27 фельдшеров.
    Кроме этого, в Курске запланировано строительство многопрофильной детской больницы 3-го уровня. Там будут подразделения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь детям и конечно помогающие в реабилитации. Уже началась разработка проекта планировки территории и межевания. Больница разместится на проспекте Плевицкой.

     

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