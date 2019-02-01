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    В ЮЗГУ разрабатывают модель транспортной сети Курска

    Сегодня, 13:51
    В ЮЗГУ разрабатывают модель транспортной сети Курска
    Необходимость модернизации транспортной сети областного центра назрела уже давно. Часть автопарка находится в плачевном состоянии, а движение как личных автомобилей, так и общественного транспорта зачастую бывает затруднено. 
    Тендер на разработку комплексной схемы организации дорожного движения и совершенствования транспортного обслуживания в городе выиграл Юго-Западный государственный университет. Сотрудники вуза уже начали анализ пассажиропотока. Они рассчитают точную потребность в количестве общественного транспорта, рассмотрят варианты по изменению маршрутов. 
    На встрече с представителями вуза первый заместитель губернатора Курской области Станислав Набоко также поставил задачу в проекте просчитать альтернативные варианты реновации трамвайного парка, а также создать условия для безопасного передвижения велосипедистов. 
    В Курске уже приступили к замене транспорта. Городская администрация закупила пять электротробусов, маршруты которых будут пролегать по проспектам Плевицкой и Дружбы.

     

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