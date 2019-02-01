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    Курская облдума приняла в двух чтениях закон «Об уполномоченном по правам ребёнка»

    Сегодня, 14:16
    Курская облдума приняла в двух чтениях закон «Об уполномоченном по правам ребёнка»
    Курская областная Дума 21 февраля в двух чтениях приняла закон «Об уполномоченном по правам ребенка в Курской области».
    Курская область одна из первых в России, где создан институт уполномоченного по правам ребёнка в связи с принятием в декабре прошлого года федерального закона «Об уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации». Должность учреждена в целях обеспечения дополнительных гарантий соблюдения прав и законных интересов детей.
    Региональный детский омбудсмен будет назначаться главой региона по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка на пять лет, не более чем на два срока подряд. Занять должность может гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией и опытом правозащитной деятельности.
    В законе также определены особенности правового положения, основные задачи и сфера деятельности уполномоченного. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

     

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