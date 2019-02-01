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    В Курске в День защитника Отечества устроят флэшмоб

    Сегодня, 14:25
    В Курске в День защитника Отечества устроят флэшмоб
    В субботу, 23 февраля куряне вместе со всей страной отметят День защитника Отечества. 
    Торжества начнутся по традиции с 10.00. В это время пройдёт торжественная церемония возложения венков и цветов возложение венков и цветов на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. 
    Затем в 11.30 в Концертном зале «Свиридовский» (ул. Сонина, 4) состоится областное торжественное собрание.
    В муниципальных кинотеатрах в этот день пройдут благотворительные кинопоказы. В центре досуга «Мир» сеанс начнётся в 9 утра. Покажут ленту «Командир счастливой щуки». В ЦД «Ассоль» ждут к 14:00 на фильм «Юнга Северного флота». В программе «Спутника» - художественная кинокартина «Офицеры». Начало в 16:00.
    А в 6 часов вечера на мемориальном комплексе «Курска дуга» (проспект Победы) организуют общегородской флэшмоб с фейерверком.
    Кстати, в этом году дополнительный выходной день по случаю празднования Дня защитника Отечества отменяется и переносится на майские праздники, но зато сегодня можно будет уйти с работы на час раньше. Выходной с субботы, 23 февраля, перенесли на пятницу, 10 мая. Дополнительных выходных дней в феврале не будет.

     

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