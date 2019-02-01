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    24 февраля в Курске состоится Кубок губернатора по лыжным гонкам

    Сегодня, 17:21
    24 февраля в Курске состоится Кубок губернатора по лыжным гонкам
    Пройдут любительские соревнования.
    Почётными гостями спортивного праздника станут известные лыжники и биатлонисты: победители и призёры Чемпионата мира и Олимпийских игр Антон Шипулин, Иван Черезов, Александр Легков, Алексей Петухов, Анатолий Алябьев.
    Всех любителей спорта приглашают встать на лыжи и принять участие в гонке на 9 километров. Также предусмотрены соревнования для самых маленьких и шоу-эстафета. Всем желающим необходимо зарегистрироваться.
    Вместе с курянами выйдет на старт и сам врио губернатора Роман Старовойт. 

     

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