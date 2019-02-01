24 февраля в Курске состоится Кубок губернатора по лыжным гонкам

Пройдут любительские соревнования.

Почётными гостями спортивного праздника станут известные лыжники и биатлонисты: победители и призёры Чемпионата мира и Олимпийских игр Антон Шипулин, Иван Черезов, Александр Легков, Алексей Петухов, Анатолий Алябьев.

Всех любителей спорта приглашают встать на лыжи и принять участие в гонке на 9 километров. Также предусмотрены соревнования для самых маленьких и шоу-эстафета. Всем желающим необходимо зарегистрироваться.

Вместе с курянами выйдет на старт и сам врио губернатора Роман Старовойт.