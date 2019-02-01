В Курске судебный пристав взыскал 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда

В Курске судебный пристав-исполнитель взыскал в пользу потерпевшего крупную сумму в качестве компенсации морального вреда, причинённого в результате ДТП.

В межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам было возбуждено исполнительное производство о взыскании с курянина в качестве компенсации морального вреда 300 тыс. руб. в пользу пострадавшего.

Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника, ему также временно ограничили выезд за пределы страны.

Кроме того, судебный пристав установил, что у должника есть жилой дом и земельный участок. Ему запретили совершать какие-либо действия по регистрации этого имущества.

В итоге должник погасил задолженность в полном объёме. Денежные средства в размере 300 тыс. руб. перечислены на счет взыскателя.



