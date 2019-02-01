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    В Курске судебный пристав взыскал 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда

    Сегодня, 15:34
    В Курске судебный пристав взыскал 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда
    В Курске судебный пристав-исполнитель взыскал в пользу потерпевшего крупную сумму в качестве компенсации морального вреда, причинённого в результате ДТП.
    В межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам было возбуждено исполнительное производство о взыскании с курянина в качестве компенсации морального вреда 300 тыс. руб. в пользу пострадавшего.
    Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника, ему также временно ограничили выезд за пределы страны.
    Кроме того, судебный пристав установил, что у должника есть жилой дом и земельный участок. Ему запретили совершать какие-либо действия по регистрации этого имущества.
    В итоге должник погасил задолженность в полном объёме. Денежные средства в размере 300 тыс. руб. перечислены на счет взыскателя.

     

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