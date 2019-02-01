Валерий Рудской уходит с поста председателя комитета культуры
Сегодня, 14:49
В администрации Курской области очередные перемены. Как сообщает Kursktv, ссылаясь на собственные источники, пост врио председателя регионального комитета по культуре покидает Валерий Рудской. По имеющейся информации, он уже написал заявление об увольнении по собственному желанию. Официальный приказ об увольнении должен выйти в начале следующей недели. Кто займёт освободившееся место, не называется. По данным источников радио "Курс" Валерий Рудской ранее намеревался вернуться в Курский колледж культуры в качестве директора.