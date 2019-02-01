Кто не успел, тот опоздал. Передвижной маммограф уехал, не дождавшись курянок

21 февраля в Курске впервые прошёл форум «Матери России». Участие в нём приняли врио губернатора Роман Старовойт, председатель всероссийского движения «Матери России» Валентина Петренко и депутат Госдумы от Курской области Татьяна Воронина - она возглавляет региональное отделения движения. Похоже, реализация этого проекта в Курске больше напоминала пиар. Было заявлено, что женщины бесплатно с 9 до 20 часов смогут обследоваться на передвижном маммографе на площади перед цирком.

Однако когда в 6 вечера женщины после работы приехали на площадь, передвижного маммографа там уже не было, пишет информационное агентство «Секунда».

- Тут стоят женщины, мы всё обошли, маммографа нет, - рассказала журналистам Людмила. - В СМИ писали, что до 8 вечера можно обследоваться, но всё как всегда. Люди после работы ехали сюда, и зачем?

«Важнейший проект нашего отделения – это «Сохраним жизнь маме», - пишет Татьяна Воронина на своей странице "Вконтакте".



