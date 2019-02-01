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    В Курской области изменились правила отлова бездомных животных

    Вчера, 18:59
    В Курской области изменились правила отлова бездомных животных
    Депутаты Курской областной Думы на заседании 21 февраля утвердили новые правила отлова бездомных животных. Теперь при «обращении с животными без владельцев» (именно так теперь именуются безнадзорные собаки и кошки) предусмотрены вакцинация, лечение, стерилизация и возврат на прежние места обитания. Увеличивается сумма по отлову бродячих собак с 6,9 миллиона рублей до 19 с лишним миллионов. Кроме того, компания, занимающаяся решением проблемы бродячих собак, должна иметь штатного ветврача.
    По информации управления ветеринарии, в регионе насчитывается более 7500 бродячих собак.
    Содержание одной пойманной бродячей собаки, включая вакцинацию, стерилизацию и двухразовое питание, стоит 4400 рублей в месяц.

     

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