В Курской области изменились правила отлова бездомных животных

Депутаты Курской областной Думы на заседании 21 февраля утвердили новые правила отлова бездомных животных. Теперь при «обращении с животными без владельцев» (именно так теперь именуются безнадзорные собаки и кошки) предусмотрены вакцинация, лечение, стерилизация и возврат на прежние места обитания. Увеличивается сумма по отлову бродячих собак с 6,9 миллиона рублей до 19 с лишним миллионов. Кроме того, компания, занимающаяся решением проблемы бродячих собак, должна иметь штатного ветврача.

По информации управления ветеринарии, в регионе насчитывается более 7500 бродячих собак.

Содержание одной пойманной бродячей собаки, включая вакцинацию, стерилизацию и двухразовое питание, стоит 4400 рублей в месяц.