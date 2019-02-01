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    Привокзальную площадь Курска 25 февраля перекроют

    Вчера, 19:53
    Привокзальную площадь Курска 25 февраля перекроют
    Завтра, 25 февраля с 9:00 до 15:00 въезд на Привокзальную площадь будет закрыт. Там проведут мероприятия по военно-патриотическому воспитанию детей и молодёжи. Движение общественного транспорта будет организовано до автостанции. 

     

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