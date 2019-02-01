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    Курская область занимает третье место в ЦФО по объёму продукции сельского хозяйства

    Сегодня, 08:44
    Курская область занимает третье место в ЦФО по объёму продукции сельского хозяйства
    Курская область занимает третье место в ЦФО по объёму продукции сельского хозяйства.
    Как сообщили специалисты Курскстата, в 2018 году хозяйства региона произвели продукцию на 130371 млн рублей в фактических ценах.
    Продукция растениеводства составила 74868,6 млн рублей, животноводства – 55502,4 млн рублей. При этом доля продукции животноводства в последние годы имеет тенденцию роста. В прошлом году она увеличилась на 0,4% по сравнению с 2017-м.

     

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