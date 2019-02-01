«РусЛайн» откроет южные авиарейсы из Курска. Об этом заявил директор по формированию маршрутной сети авиакомпании Алексей Донченко на встрече с председателем областного комитета промышленности и транспорта Романом Колесниченко.

Рейсы планируется выполнять в Анапу, Сочи и Симферополь на коммерческой основе.

Также на встрече обсудили возможность ввода трех дополнительных встречных рейсов из Москвы, а также вопросы безопасности полетов и стабильность осуществления авиарейсов из курского аэропорта.

Сейчас «РусЛайн» организует девять рейсов в неделю в Москву и обратно. Дважды в неделю куряне могут летать в Санкт-Петербург и один раз – в Минеральные Воды. Все маршруты субсидируются за счёт областного бюджета.



