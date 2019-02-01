Курское здравоохранение проверят аудиторы. Об этом рассказала заместитель губернатора Ирина Хмелевская, которая побывала на совещании в министерстве здравоохранения.





– Встреча с заместителем министра Татьяной Яковлевой состоялась по моей инициативе, в связи со сменой руководства в сфере здравоохранения. Мы рассмотрели вопросы состояния и проблем нашей медицины. Помимо этого, обсудили пути решения кадровой нехватки медиков, повышения квалификации врачей, а также вопросы улучшения и доступности оказания медицинской помощи, реализацию национального проекта, – отметила она.

Кроме этого, Ирина Хмелевская попросила организовать в ближайшее время аудиторские визиты в Курскую область представителей Национально-исследовательского института профилактической медицины, а также федерального Центра онкологии и др. Они проверят качество оказания медицинской помощи и маршрутизацию пациентов. По итогам будут даны практические рекомендации по реорганизации системы здравоохранения. Также аудиторы оценят заявки на оборудование, которые область подавала в министерство. При необходимости будет сделана корректировка. Всего в рамках нацпроекта на курское здравоохранение выделяется почти 1 млрд рублей. Эти деньги пойдут, в том числе и на закупку оборудования.

Ирина Хмелевская подчеркнула, что замминистра пообещала оказать Курской области всестороннюю помощь и поддержку.



