В Курске в ДТП со стоящей маршруткой пострадала женщина

В центре Курска в марштурный автобус дважды попал в ДТП. Как рассказали в Госавтоинсекции, авария случилась в субботу, 23февраля около 3-х часов дня. 58-летний водитель, управляя автомобилем «РЕНО ДАСТЕР», ехал по ул. Сонина в направлении Красной Площади. Напротив д.№ 2 по ул. Луначарского, стоял микроавтобус «ФОРД ТРАНЗИТ», за рулём которого был 42-летний водитель. Марштрутка ранее уже попала в ДТП. Водитель «ДАСТЕРа», видимо, по невнимательности, а может по каким-то другим причинам врезался в стоящую впереди маршрутку. В результате аварии пострадала 56-летняя женщина - пассажир автомобиля «РЕНО ДАСТЕР». С ранением её доставили в горбольницу №4. Водители были трезвы. Сегодня, 10:16 К списку новостей