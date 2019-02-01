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    В Курске в ДТП со стоящей маршруткой пострадала женщина

    Сегодня, 10:16
    В Курске в ДТП со стоящей маршруткой пострадала женщина
    В центре Курска в марштурный автобус дважды попал в ДТП. Как рассказали в Госавтоинсекции, авария случилась в субботу, 23февраля около 3-х часов дня. 58-летний водитель,  управляя автомобилем «РЕНО ДАСТЕР», ехал по ул. Сонина в направлении Красной Площади. Напротив д.№ 2 по ул. Луначарского, стоял микроавтобус «ФОРД ТРАНЗИТ», за рулём которого был 42-летний водитель. Марштрутка ранее уже попала в ДТП. Водитель «ДАСТЕРа», видимо, по невнимательности, а может по каким-то другим причинам врезался в стоящую впереди маршрутку. В результате аварии пострадала 56-летняя женщина - пассажир автомобиля «РЕНО ДАСТЕР». С ранением её доставили в горбольницу №4. Водители были трезвы.

     

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