Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк поддержал развитие бизнес-журналистики в регионе

В Воронеже прошла крупная медиапремия «Бал прессы, бизнеса и власти», организованная PR-агентством ABIREG.PR. Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк по традиции выступил генеральным партнером мероприятия и поддержал региональных авторов в номинации «Бизнес-журналист года».





- Мы полагаем, что крайне важно, когда люди понимают процессы, происходящие в экономике. Это позволяет им более уверенно смотреть в завтрашний день, правильно рассчитывать свои возможности и строить реалистичные планы, - сказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – И в этом смысле, роль журналистов трудно переоценить. Они могут простыми словами объяснить сложные вещи, повысить финансовую грамотность людей. Поэтому мы считаем необходимым поддерживать развитие деловой журналистики в регионе.





В этом году в рамках «Бала прессы, бизнеса и власти» прошло несколько интересных мероприятий. В частности, состоялся круглый стол «Цифровизация в Центральном Черноземье: потребность или дань моде», в котором принял участие заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Исаенко. Представители бизнес-сообщества, банковской сферы и органов власти рассказали о процессах, происходящих в этом направлении в экономике, отметив, что они способствуют повышению общей эффективности и производительности труда.





Состоялось традиционное награждение представителей медиа- и бизнес- сообщества в различных номинациях. «Брендом года» стало «Вкуснотеево» компании «Молвест», «Меценатом года» признано «Агроэко», «Публичная компания года» - «Сырный дом». Самым важным деловым событием 2018 года стал Форум Столля, а представители Штефана Дюрра, президента группы компаний «ЭкоНива», получили статуэтку в номинации «Медиаперсона года». Специальный приз Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк «Бизнес-журналист года» получил корреспондент газеты «Тамбовская жизнь» Андрей Хворостов.

Кроме того, на церемонии в номинации «Пресс-служба года» награда была вручена Управлению маркетинга и коммуникаций Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк. В прошлом году в региональных СМИ вышло несколько тысяч различных публикаций, рассказывающих о банковских продуктах и услугах Сбербанка, о деятельности Центрально-Черноземного банка, направленной на развитие региональной экономики. В том числе коллеги вспомнили и крупные события с участием Сбербанка, такие как «Зеленый марафон», «Сбербанкиада», фестиваль «Усадьба Джаз», «Покровская ярмарка», открытие фонтана на Советской площади в Воронеже.





«Бал прессы, бизнеса и власти» – главная деловая премия Центрального Черноземья, победитель международного конкурса «Пресс-служба года – 2015» в номинации «Лучший социальный проект в бизнесе». Премия проводится с 2010 года. Цель проекта – развитие деловой журналистики и повышение публичности бизнеса в макрорегионе.