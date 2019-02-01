У фестиваля "Сталкер" появились дополнительные площадки

Сегодня кинотеатре "Юность" в 19.00 открывается фестиваль "Сталкер".

Картину "Как Витька чеснок вёз Лёху штыря в дом инвалидов" представит лично режиссёр Александр Хант.

У фестиваля появились и дополнительные площадки.

Завтра, 26 февраля в 18.00 в Арт-пространстве «Луна» (ТЦ «Манеж», 4 этаж) покажут художественные короткометражки.

27 февраля в 19.00 в Bananas Bike & Bar (ул. Мирная, 41) покажут художественный фильм «Потерянный остров».

28 февраля в 18.00 в Курской картинной галерее им. А.А. Дейнеки покажут документальные короткометражки.

А 1 марта в 18.00 в Курчатове в кинотеатре «Неон» (Коммунистический просп., 35) покажут художественный фильм «Звёзды». Там же пройдёт творческая встреча с продюсером фестиваля Игорем Степановым.









Программа фестиваля:





ЦД "Юность" (ул. К.Маркса, 7) - художественные фильмы

25 февраля «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» (18+).





26 февраля - «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+).





27 февраля - «ПТИЦА» (12+).





28 февраля - «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ» (16+).





КТЦ «Звёздный» (бывш. Кинотеатр им. Щепкина)





1 марта — «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+).





Начало всех сеансов — в 19:00





ЦД "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А) - документальные фильмы





"НЕСНОСНЫЕ" (реж. Андрей Титов), "ОСКАР" (реж. Евгений Цымбал, Александр Смолянский), "ДОКТОР САША" (реж. Вячеслав Серкез), "ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ" (реж. Владимир Герчиков), "НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ, ДОКТОР?" (реж. Антон Погребной), "НЕ ИСЦЕЛИТЬ, НО ПОМОЧЬ" (реж. Денис Жеглов), "И ТОГДА НЕМИНУЕМО ПРИХОДИТ ОДИН ИЗ НАС..." (реж. Игорь Морозов), "СПАСТИ СЕБЯ И ДРУГИХ" (реж. Михаил Павлов, Андрей Колядин), "ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!" (реж. Виктор Хохлов), "ПАРАДЖАНОВ ТАРКОВСКИЙ АНТИПЕНКО. СВЕТОТЕНИ" (реж. Андрей Осипов).

Фильмы документальной программы представит директор Гильдии кинорежиссёров России Игорь СТЕПАНОВ.

Начало сеансов — в 14:00.





Малая сцена Курского драматического театра им. А.С. Пушкина (ул. Ленина, 26) - документальные фильмы

28 февраля в 15:00 - "АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. МОИ РОДИТЕЛИ" и "НИКОЛАЙ ГУБЕНКО И ТЕАТР ЕГО ЖИЗНИ".





Кинотеатр "Юбилейный" (Курская область, пос. Медвенка, ул. Советская, 30) - художественный фильм

26 февраля в 16:00 - «ПТИЦА» (12+).





1 марта - выездная акция в ФКУ ИК № 2 УФСИН России по Курской области, где пройдет премьерный показ фильма "Голова. Два уха" и творческая встреча с генеральным продюсером кинофестиваля "Сталкер" Игорем Степановым.





На все киносеансы и творческие встречи вход свободный, по приглашениям, которые можно получить в кассах кинотеатров «Юность» и «Ассоль», КТЦ «Звездный» и Драмтеатра





Справки по телефонам: 52-98-20, 52-98-19 («Курскоблкиновидеофонд»).