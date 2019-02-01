На выходных курские госавтоинспекторы поймали 37 пьяных водителей

В прошедшие выходные (с 22 по 24 февраля) Курская Госавтоинспекция провела очередные сплошные проверки водителей на трезвость.

Всего в Курской области задержали 37 водителей, находящихся в состоянии опьянения, кроме этого 5 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, ещё 8 водителей задержаны по ст.264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция Курской области обращается к гражданам с просьбой не оставаться равнодушными. Если вы стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством, имеет признаки опьянения, своевременно сообщите об этом в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона – 102; дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

Помните о том, что своевременно проявленная Вами бдительность поможет спасти чью-то жизнь!