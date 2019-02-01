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    Курян приглашают на «Диалоги с Героями»

    Сегодня, 12:11
    Курян приглашают на «Диалоги с Героями»
    В Курске пройдёт всероссийский проект «Диалоги с Героями».
    27 февраля в 14:30 в рамках проекта в «Областном Дворце молодёжи» состоится встреча с членами Курского городского совета ветеранов войны и труда со школьниками, студентами, призывниками и общественностью города.
    На встречу приглашены почётные гости:

    БУЛАТОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ – участник ВОВ, участник Курской битвы, герой Советского Союза, почетный гражданин города Курска и Курской области, почетный ветеран города Калининград, полковник в отставке;
    ЩЕРБАКОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ - участник ВОВ, почетный гражданин города Олонца (Карелия), награжден орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, а также более 20-ю медалями среди которых медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу», «За боевые заслуги», полковник в отставке.
    КОРШИН АЛЕКСАНДР НИКАНОРОВИЧ - участник ВОВ, участник штурма Берлина, подполковник в отставке;
    ЦИММЕР ВИКТОР ИВАНОВИЧ - участник ВОВ, награждён Орденом красной Звезды за оборону Севастополя, подполковник в отставке;
    МАЛКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ – председатель Курского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и Правоохранительных органов; член общественной палаты Курской области, член общественного совета муниципальных образований города Курска, человек года в номинации – честь и достоинство, полковник в отставке.
    Для участия нужно подать заявку на мероприятие через АИС «Молодёжь России» https://ais.fadm.gov.ru/event/2044

     

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