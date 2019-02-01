На Кубок губернатора по лыжным гонкам съехались более 700 участников со всей России

Соревнования на Кубок губернатора по лыжным гонкам объединили более 700 участников со всей России. Почётными гостями соревнований стали звезды мирового спорта, Олимпийские чемпионы Анатолий Алябьев, Антон Шипулин, Александр Легков, Алексей Петухов и Иван Черезов.

В восктесенье в Мокве забеги прошли для разных возрастных групп. Все желающие, независимо от их спортивной подготовки, вышли на дистанцию 9 километров вместе с врио губернатора Курской области и звёздами мирового спорта.

Победителями среди женщин стали: 1 место - Оксана Шаталова, 2 место - Наталья Есипова, 3 место - Людмила Попова. Первые места в мужском забеге заняли, конечно же, чемпионы. Но они в борьбе за призовые места не участвовали. Поэтому награды получили: 1 место - Никита Самойлов, 2 место - Илья Чуриков, 3 место - Павел Играков. Им вручили заслуженные кубки и медали.

— Кто-то из сегодняшних участников впервые решил испытать себя в соревнованиях, некоторые привели на первую спортивную лыжню своих детей. Лыжников приехали поддержать прославленные титулованные спортсмены, чемпионы, имена которых гремят на весь мир. Здесь собрались единомышленники, которые личным примером готовы показать, как важно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, - отметил Роман Старовойт.

Глава региона пообещал, что подобные соревнования станут традиционными. Его идею поддержали знаменитые спортсмены. Все они без исключения выразили готовность принимать участие в лыжных забегах, которые планируется проводить в Курской области ежегодно.