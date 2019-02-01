В Курске не разъехались два таксиста, пострадала пассажирка

В воскресенье, 24 февраля в центре Курска столкнулись два таксиста. Как рассказали в региональной ГИБДД, в 7 вечера 66-летний водитель «Рено Логан» двигался по улице Дзержинского со стороны улицы 50 лет Октября в направлении улицы Щепкина. Напротив дома №81-а на улице Дзержинского при повороте налево водитель не уступил дорогу автомобилю той же марки и модели, ехавшему навстречу прямо.

В результате столкновения пострадала 40-летняя пассажирка одного из такси. Её с различными травмами доставили в больницу.