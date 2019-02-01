поиск по сайту
 

    Курянин уехал на несколько дней - его дом обокрали

    Сегодня, 13:02
    Курянин уехал на несколько дней - его дом обокрали
    Курянин на несколько дней уехал, а, вернувшись, обнаружил, что за это время из его дома пропала крупная техника и деньги. Полициейские выяснили, что вор проник внутрь, повредив окно. Оперативники установили, что к краже причастен ранее судимый 40-летний житель Курска. Подозреваемый гостил у знакомого неподалёку от дома потерпевшего и обратил внимание на отсутствие хозяина. Краденое перевозил на своём транспорте. Часть успел продать по бросовым ценам случайным людям, остальное у него успели изъять стражи порядка. После предъявления доказательств он сознался в краже. Возбуждено уголовное дело.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама