Курянин уехал на несколько дней - его дом обокрали

Курянин на несколько дней уехал, а, вернувшись, обнаружил, что за это время из его дома пропала крупная техника и деньги. Полициейские выяснили, что вор проник внутрь, повредив окно. Оперативники установили, что к краже причастен ранее судимый 40-летний житель Курска. Подозреваемый гостил у знакомого неподалёку от дома потерпевшего и обратил внимание на отсутствие хозяина. Краденое перевозил на своём транспорте. Часть успел продать по бросовым ценам случайным людям, остальное у него успели изъять стражи порядка. После предъявления доказательств он сознался в краже. Возбуждено уголовное дело. Сегодня, 13:02 К списку новостей