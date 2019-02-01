Житель Курска, сдавая квартру, попался на удочку мошенников

Курянин стал жертвой мошенников, причём схема обмана довольно проста и известна. Как рассказали в региональном УМВД, 40-летний мужчина решил сдать жильё. Объявление разместил на крупном интернет-ресурсе. Сразу же ему позвонил якобы квартиросъёмщик, сказал, что хочет арендовать квартиру на длительный срок и готов перечислить предоплату. В разговоре он убедил хозяина жилья, что у него сложности в осуществлении банковской операции, и ему необходимо кроме номера карты, знать код с оборота кредитки, а позже и секретную комбинацию цифр, поступившую в смс-сообщении. Несмотря на то, что вместе с секретными цифрами в сообщении банк предупредил, о том, что эту информацию ни в коем случае нельзя передавать посторонним лицам, потерпевший продиктовал все данные незнакомцу. Обладая полными реквизитами карты, злоумышленник без труда перечислил деньги потерпевшего на свой счёт. Так доверчивый курянин лишился 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что мошенник - 38-летний житель Воронежа. Выяснилось, что злоумышленник причастен и к другим аналогичным противоправным действиям.

Сейчас оценивается нанесённый ущерб. Мужчина уже стал фигурантом уголовного дела, а также арестован. Ущерб он теперь будет обязан возместить.