Курские пожарные 46 минут тушили деревянный дом под Курском, погиб пенсионер

Сегодня ночью, 25 февраля в селе Кукуевка Курского района сгорел жилой дом. Сообщение о ЧП поступило на номер «Службы спасения - 112» около часа ночи. на место происшествия направились сотрудники всех экстренных служб, пожарные из трёх курских частей. Огнеборцы прибыли на место в 01:14. Загорание локализовали в 01:25, полностью справиться с огнём удалось лишь в 02:00. В результате пожара в жилом деревянном доме размером 10х15 метров выгорела квартира на площади 60 кв. метров, в квартире закопчены стены, потолок и вещи. Погиб 63-летний хозяин дома.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина проживал в доме один, злоупотреблял спиртными напитками. Предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения огнём при курении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.