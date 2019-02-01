поиск по сайту
 

    Курские пожарные 46 минут тушили деревянный дом под Курском, погиб пенсионер

    Сегодня, 13:23
    Курские пожарные 46 минут тушили деревянный дом под Курском, погиб пенсионер
    Сегодня ночью, 25 февраля в селе Кукуевка Курского района сгорел жилой дом. Сообщение о ЧП  поступило на номер «Службы спасения - 112» около часа ночи. на место происшествия направились сотрудники всех экстренных служб, пожарные из трёх курских частей. Огнеборцы прибыли на место в 01:14. Загорание локализовали в 01:25, полностью справиться с огнём удалось лишь в 02:00. В результате пожара в жилом деревянном доме размером 10х15 метров выгорела квартира на площади 60 кв. метров, в квартире закопчены стены, потолок и вещи. Погиб 63-летний хозяин дома.
    В ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина проживал в доме один, злоупотреблял спиртными напитками. Предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения огнём при курении.
    По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама