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    На пожаре в Курской области погиб мужчина

    Сегодня, 14:01
    На пожаре в Курской области погиб мужчина
    Утром 24 февраля на номер «Службы спасения - 112» поступило сообщение о возгорании в селе Быстрецы Тимского района жилого дома. 
    В региональном МЧС отмечают, что большинство трагедий происходит, когда люди - виновники пожаров - находятся в состоянии алкогольного опьянения. Они же становятся и жертвами огня. Этот случай не стал исключением. 
    Огонь охватил жилой деревянный дом. На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №43 Тимского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Ликвидировать загорание удалось только через полчаса. При разборе завалов был обнаружен труп хозяина дома - 48-летнего мужчины. В результате пожара жилой деревянный дом размером 7х9 кв. м. выгорел по всей площади. 
    В ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина проживал в доме один, злоупотреблял спиртными напитками. Предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении.
    Щигровский МСО проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

     

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