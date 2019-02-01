На пожаре в Курской области погиб мужчина

Утром 24 февраля на номер «Службы спасения - 112» поступило сообщение о возгорании в селе Быстрецы Тимского района жилого дома.

В региональном МЧС отмечают, что большинство трагедий происходит, когда люди - виновники пожаров - находятся в состоянии алкогольного опьянения. Они же становятся и жертвами огня. Этот случай не стал исключением.

Огонь охватил жилой деревянный дом. На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №43 Тимского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Ликвидировать загорание удалось только через полчаса. При разборе завалов был обнаружен труп хозяина дома - 48-летнего мужчины. В результате пожара жилой деревянный дом размером 7х9 кв. м. выгорел по всей площади.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина проживал в доме один, злоупотреблял спиртными напитками. Предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении.

Щигровский МСО проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.