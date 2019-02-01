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    На выходных в Курской области горела многоэтажка. Спасатели эвакуировали 9 человек

    Сегодня, 15:15
    На выходных в Курской области горела многоэтажка. Спасатели эвакуировали 9 человек
    23 февраля в Курчатовском районе произошёл пожар, на котором спасателям пришлось эвакуировать жильцов.
    Сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме в поселке имени Карла Либкнехта поступило спасателям 23 февраля в 21.19. На месте огнеборцы были через три минуты. И первым делом они приступили к спасению и эвакуации жильцов с третьего (где происходил пожар) и четвертого этажей, так как в подъезде наблюдалось сильное задымление. Всего спасатели вывели на свежий воздух 9 человек. В результате огнём повреждена одна из комнат, сгорели личные вещи и мебель, закопчены стены и потолок во всей квартире. Здесь проживала 44-летняя женщина. Ни ей, ни эвакуированным людям помощь не потребовалась. Пострадавших и жертв, к счастью, удалось избежать. Причина пожара устанавливается.

     

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