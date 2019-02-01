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    Убивший свою мать курянин покончил с собой

    Сегодня, 14:23
    Убивший свою мать курянин покончил с собой
    Следователи нашли мужчину, убившего свою мать во время ссоры. Он покончил с собой. Курянин ранее уже был судим.
    По версии следствия, вечером 14 февраля 2019 года, 36-летний подозреваемый, находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной в слободе Михайловка Железногорского района Курской области. В ходе возникшей ссоры со своей 52-летней матерью курянин стал избивать женщину. Мужчина нанёс ей множественные удары руками и ногами в область головы и шеи. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - отмечают в СУ СК России по Курской области.
    После этого убийца с места преступления скрылся. 23 февраля его нашли. Вернее его тело. Курянин покончил жизнь самоубийством – повесился на дереве недалеко от деревни Паньшино Дмитровского района Орловская области. 
    Расследованием занимается Железногорский МСО. Расследование уголовного дела продолжается.

     

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