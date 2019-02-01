Убивший свою мать курянин покончил с собой

Следователи нашли мужчину, убившего свою мать во время ссоры. Он покончил с собой. Курянин ранее уже был судим.

По версии следствия, вечером 14 февраля 2019 года, 36-летний подозреваемый, находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной в слободе Михайловка Железногорского района Курской области. В ходе возникшей ссоры со своей 52-летней матерью курянин стал избивать женщину. Мужчина нанёс ей множественные удары руками и ногами в область головы и шеи. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - отмечают в СУ СК России по Курской области.

После этого убийца с места преступления скрылся. 23 февраля его нашли. Вернее его тело. Курянин покончил жизнь самоубийством – повесился на дереве недалеко от деревни Паньшино Дмитровского района Орловская области.

Расследованием занимается Железногорский МСО. Расследование уголовного дела продолжается.