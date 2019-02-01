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    Курским медикам вручили ключи от 34 новых машин «скорой помощи»

    Сегодня, 15:06
    Курским медикам вручили ключи от 34 новых машин «скорой помощи»
    Курский автопарк «скорой помощи» пополнился 34 новыми автомобилями. 11 машин будут работать в столице Соловьиного края, остальные отправятся в районы области. Все автомобили оснащены современным оборудованием и обладают повышенной проходимостью. Ключи от новых машин главным врачам больниц сегодня на Красной площади Курска торжественно вручил Роман Старовойт. 

    — В майском Указе, в Послании Федеральному собранию РФ, президент обозначил развитие здравоохранения как один из главных национальных приоритетов. В соответствии с поручениями главы государства, мы должны до 2020 года обеспечить качественным медицинским обслуживанием всех жителей, даже в самых отдаленных населенных пунктах. Первыми на помощь всегда приходят бригады «скорой помощи», и поэтому обновление автопарка одна из первоочередных задач, - отметил врио губернатора. 
    Сейчас в Курской области работает 101 автомобиль «скорой медицинской помощи», половина из которых новые. В этом году автопарк в регионе намерены полностью обновить. Для этого планируется закупить ещё 20 новых машин, которые заменят отслужившие свой нормативный срок. Соответствующее предложение по корректировке областного бюджета на эти цели уже направлено в областную Думу.

     

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