Курским медикам вручили ключи от 34 новых машин «скорой помощи»

Курский автопарк «скорой помощи» пополнился 34 новыми автомобилями. 11 машин будут работать в столице Соловьиного края, остальные отправятся в районы области. Все автомобили оснащены современным оборудованием и обладают повышенной проходимостью. Ключи от новых машин главным врачам больниц сегодня на Красной площади Курска торжественно вручил Роман Старовойт.





— В майском Указе, в Послании Федеральному собранию РФ, президент обозначил развитие здравоохранения как один из главных национальных приоритетов. В соответствии с поручениями главы государства, мы должны до 2020 года обеспечить качественным медицинским обслуживанием всех жителей, даже в самых отдаленных населенных пунктах. Первыми на помощь всегда приходят бригады «скорой помощи», и поэтому обновление автопарка одна из первоочередных задач, - отметил врио губернатора.

Сейчас в Курской области работает 101 автомобиль «скорой медицинской помощи», половина из которых новые. В этом году автопарк в регионе намерены полностью обновить. Для этого планируется закупить ещё 20 новых машин, которые заменят отслужившие свой нормативный срок. Соответствующее предложение по корректировке областного бюджета на эти цели уже направлено в областную Думу.