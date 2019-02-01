Курян приглашают в летнюю макроэкономическую школу

Курян приглашают к бесплатному участию в Третьей летней макроэкономической школе. Участники школы пройдут образовательный курс по современной макроэкономической теории и её применению в России. Курс включает в себя лекции сотрудников Банка России и интерактивные занятия.





Обучение состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Кроме того, с 3 по 5 июля слушатели курса примут участие в Международном финансовом конгрессе. Образовательный курс, участие в конференции и конгрессе для слушателей летней школы бесплатные, дорога и проживание оплачиваются самостоятельно.

Отбор участников будет проходить по присланным анкетам и результатам тестирования. https://clck.ru/FG2GA Анкеты принимаются до 12 апреля. По итогам конкурса отберут 50 участников.