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    Курян приглашают в летнюю макроэкономическую школу

    Сегодня, 17:48
    Курян приглашают в летнюю макроэкономическую школу
    Курян приглашают к бесплатному участию в Третьей летней макроэкономической школе. Участники школы пройдут образовательный курс по современной макроэкономической теории и её применению в России. Курс включает в себя лекции сотрудников Банка России и интерактивные занятия. 

    Обучение состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Кроме того, с 3 по 5 июля слушатели курса примут участие в Международном финансовом конгрессе. Образовательный курс, участие в конференции и конгрессе для слушателей летней школы бесплатные, дорога и проживание оплачиваются самостоятельно. 
    Отбор участников будет проходить по присланным анкетам и результатам тестирования. https://clck.ru/FG2GA Анкеты принимаются до 12 апреля. По итогам конкурса отберут 50 участников. 

     

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