Курянин с пустой пивной бутылкой напал на женщину в лифте

В Северо-Западном отделе полиции возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего курянина, подозреваемого в совершении разбойного нападения. Как рассказал старший инспектор Группы по связям со СМИ УМВД России по Курску Сергей Ружицкий, несколько дней назад около 11 вечера он находился в подъезде многоэтажки, расположенной на улице Бойцов 9 Дивизии в Курске. В это время к лифту подошла жительница этого дома, собираясь подняться к себе на этаж. Злоумышленник пропустил курянку вперёд и зашёл в лифт за ней. Как только кабина тронулась, он стал наносить удары в голову женщины пустой пивной бутылкой. На пятом этаже подозреваемый отобрал у потерпевшей сумку и выскочил на лестничную площадку. Крики услышал муж курянки, который заметил, что незнакомый человек побежал вниз по лестнице, с сумкой супруги в руках. Этажом ниже подозреваемый не удержался на ногах и упал. Мужчина забрал вещи жены и удерживал злоумышленника до приезда полиции. С места преступления полицейские изъяли следы крови, бутылка, которая использовалась в качестве оружия при нападении и другие улики. Женщина получила множественные травмы головы, в больнице ей наложили несколько швов. Проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой можно будет оценить тяжесть причинённого вреда здоровью. По инициативе следствия фигурант арестован и проведёт в следственном изоляторе ближайшие 2 месяца. За совершение разбоя с применением предметов, используемых в качестве оружия, молодому человеку судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сегодня, 15:22 К списку новостей