СКР начал принимать жалобы о давлении на бизнес

Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина открыл телефонную линию для приёма сообщений о давлении на бизнес. Сообщения принимают по телефону 8(495)986-78-18 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 16.45 по московскому времени. Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СКР для оперативного рассмотрения и реагирования. Также отмечается, что Бастрыкин будет лично проводить приемы представителей бизнеса.

В следственном управлении СКР по Курской области по этим вопросам можно обратиться круглосуточно по телефонам: 8-919-130-97-60, +7 (4712) 70-36-58.



