поиск по сайту
 

    СКР начал принимать жалобы о давлении на бизнес

    Сегодня, 16:03
    СКР начал принимать жалобы о давлении на бизнес
    Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина открыл телефонную линию для приёма сообщений о давлении на бизнес. Сообщения принимают по телефону 8(495)986-78-18 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 16.45 по московскому времени. Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СКР для оперативного рассмотрения и реагирования. Также отмечается, что Бастрыкин будет лично проводить приемы представителей бизнеса.
    В следственном управлении СКР по Курской области по этим вопросам можно обратиться круглосуточно по телефонам: 8-919-130-97-60, +7 (4712) 70-36-58.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама