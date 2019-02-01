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    Сообразим на троих. В Курске появился «собутыльник по вызову»

    Сегодня, 17:01
    Сообразим на троих. В Курске появился «собутыльник по вызову»
    В Курске появился «собутыльник по вызову». Необычное объявление можно найти на Avito. 
    Под заголовком «Помощник» курянин предлагает свою компанию для распития горячительного.
    - Составлю компанию в распитии спиртных напитков, опыт 15 лет, есть коллеги, скучно со мной не будет, если не отвечаю — значит занят, — гласит текст объявления.
    Стоит такая услуга недорого – всего 100 рублей. Правда, не ясно за какой промежуток времени необходимо выложить эту сумму. Мужчина также активно размещает свои объявления на этом сайте. Например, он продаёт домик для кошек, спички и радиатор. У «помощника» всего один отрицательный отзыв. Какой именно товар или услуга не понравилась покупателю тоже не ясно.

     

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