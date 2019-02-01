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    В филиале Курскэнерго прошли традиционные соревнования по зимней рыбалке

    Сегодня, 17:05
    В филиале Курскэнерго прошли традиционные соревнования по зимней рыбалке
    23 февраля в филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошли традиционные соревнования по зимней рыбалке, организованные руководством и профсоюзным комитетом предприятия. В них приняли участие более 50 работников, пенсионеров и ветеранов Курскэнерго, которые в течение двух часов соревновались в подледном лове рыбы на пруду деревни Панино Медвенского района Курской области.

    По итогам соревнований первым оказался электромонтер оперативно-выездной бригады Беловского района электрических сетей (РЭС) Юрий Зуев, который является кандидатом в мастера спорта по зимней ловле рыбы и многократный победителем и призером Чемпионата Курской области по зимней рыбалке. Второе место занял механик по ремонту транспорта службы механизации и транспорта (СМиТ) Курчатовского РЭС Валерий Лапшин. На третьем месте оказался пенсионер Курскэнерго Юрий Шашков.

    Судьями также были отмечены участники, поймавшие самую большую и самую маленькую рыбу. Памятными подарками и дипломами в номинации «Бывалый рыбак» наградили ветеранов филиала. Завершилось мероприятие полевым обедом и традиционной ухой.

    «Все мы не просто коллеги, а, скорее, одна большая семья. Такие корпоративные мероприятия помогают сплотить нас еще больше, чтобы продолжать эффективно работать плечом к плечу на благо предприятия», - отметил председатель профсоюзной организации Курскэнерго Николай Калинин.

     

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