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    За неделю более 6,5 тыс. курян заболели гриппом и ОРВИ

    Сегодня, 17:13
    За неделю более 6,5 тыс. курян заболели гриппом и ОРВИ
    В Курской области продолжается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
    Так, за прошедшую неделю (с 18  по 24 февраля 2019 г.) в целом по области заболели  гриппом и ОРВИ 6604 человека. Почти 70% из них - это дети. Наибольшее количество заболевших отмечается среди детей в возрасте 3-6 лет, - отмечают в региональном Управлении Роспотребнадзора.
    В связи с отсутствием более 20% детей по причине ОРВИ, в одной школе Курской области полностью приостановили учебный процесс. Также отменили занятия в 19 классах 9-ти школ и 4-х группах двух детских садов.

     

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