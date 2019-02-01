За неделю более 6,5 тыс. курян заболели гриппом и ОРВИ

В Курской области продолжается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Так, за прошедшую неделю (с 18 по 24 февраля 2019 г.) в целом по области заболели гриппом и ОРВИ 6604 человека. Почти 70% из них - это дети. Наибольшее количество заболевших отмечается среди детей в возрасте 3-6 лет, - отмечают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В связи с отсутствием более 20% детей по причине ОРВИ, в одной школе Курской области полностью приостановили учебный процесс. Также отменили занятия в 19 классах 9-ти школ и 4-х группах двух детских садов.