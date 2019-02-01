Валерий Рудской покинул пост председателя комитета культуры

В конце прошлой недели появилась информация о том, что Валерий Рудской покидает пост председателя комитета культуры. Сегодня официальная информация появилась на сайте областной администрации.

"Распоряжением губернатора Курской области от 22 февраля 2019 года от должности председателя комитета культуры по собственному желанию освобождён Валерий Рудской", - говорится в сообщении.

На эту должность назначена Елена Яковлева.

Елена Николаевна - доцент кафедры музыкального образования и исполнительства факультета искусств и арт-педагогики КГУ. Доктор искусствоведения.

Дальнейшая судьба Рудского пока остаётся неизвестной.





В обладминистрации произошли ещё некоторые изменения. Так на пост председателя комитета внутренней политики назначен Игорь Черкашин. До этого он временно исполнял обязанности председателя комитета. На пост председателя комитета по делам молодёжи и туризму назначен Владимир Гребёнкин. До этого он исполнял свои обязанности также с приставкой врио.







