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    В Курской области продавали опасные котлеты

    Сегодня, 18:31
    В Курской области продавали опасные котлеты
    Региональное Управление Россельхознадзора провело проверку в магазине «Продукты» в  Льговском районе Курской области.  Магазин принадлежит индивидуальному предпринимателю. Специалисты  выявили нарушения обязательных требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
    Так, при анализе товаросопроводительной документации установлено, что в магазин поступила на хранение для последующей реализации продукция животного происхождения, содержащая в своём составе свинину  и мясо птицы (котлеты куриные – 10 кг, колбасы в ассортименте  – 4,64 кг), при этом в сопроводительных документах на указанные позиции продукции животного происхождения отсутствовали сведения о декларации соответствия, в том числе её регистрационный номер, срок её действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, её зарегистрировавший. Кроме того, копии деклараций и сертификатов о соответствии продукции представлены не были, - отметили в ведомстве. 
    В пробах куриных котлет специалисты обнаружили превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки.
    Виновных привлекли к административной ответственности.

     

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