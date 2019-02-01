В Курской области продавали опасные котлеты

Региональное Управление Россельхознадзора провело проверку в магазине «Продукты» в Льговском районе Курской области. Магазин принадлежит индивидуальному предпринимателю. Специалисты выявили нарушения обязательных требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Так, при анализе товаросопроводительной документации установлено, что в магазин поступила на хранение для последующей реализации продукция животного происхождения, содержащая в своём составе свинину и мясо птицы (котлеты куриные – 10 кг, колбасы в ассортименте – 4,64 кг), при этом в сопроводительных документах на указанные позиции продукции животного происхождения отсутствовали сведения о декларации соответствия, в том числе её регистрационный номер, срок её действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, её зарегистрировавший. Кроме того, копии деклараций и сертификатов о соответствии продукции представлены не были, - отметили в ведомстве.

В пробах куриных котлет специалисты обнаружили превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки.

Виновных привлекли к административной ответственности.