Легендарный биатлонист Анатолий Алябьев презентовал в Курске свою книгу

23 февраля двукратный Олимпийский чемпион, триумфатор знаменитой Белой Олимпиады 1980 года Анатолий Алябьев представил в Курске свою книгу "Расставляя точки". Специальными гостями мероприятия стали известные спортсмены: Александр Легков, Алексей Петухов, Иван Черезов и Антон Шипулин.

По словам автора, эта автобиографическая книга адресована широкому кругу читателей, в особенности молодёжи.





– Для меня всегда радостны встречи с юными спортсменами и поклонниками биатлона. Мне интересно чем они живут, чем увлекаются, это важно, потому что они наше будущее, - сказал Анатолий Алябьев на встрече с читателями.





В книге можно прочесть о юности будущего выдающегося биатлониста – больше 10 километров мальчишкой он пробегал на лыжах, чтобы добраться до школы и обратно.

Присутствующий на мероприятии врио губернатора Роман Старовойт назвал Анатолия Алябьева своим наставником.





- Безо всякого преувеличения могу назвать его своим наставником. Причем не только в спорте. Его воля к победе, его характер, его мужские качества, его житейская мудрость и юмор – это образец для поведения в любой ситуации, - сказал он.





Гости встречи, среди которых были в основном дети и подростки, получили книгу Алябьева в подарок. У тех, кто не смог прийти на презентацию, также будет возможность познакомиться с книжной новинкой – 40 экземпляров автор передал в фонды Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева, филиалы которой есть и в районах. В конце презентации все желающие смогли сфотографироваться с известными спортсменами, а также получить их автографы.