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    Прокуратура наказала курскую управляющую компанию за бездействие

    Сегодня, 08:17
    Прокуратура наказала курскую управляющую компанию за бездействие
    Щигровская межрайонная прокуратура  провела проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.
    Установлено, что управляющая компания ненадлежащим образом выполняет работы по содержанию общего имущества в многоквартирных  домах. Работы по очистке крыш от снега и наледи не проводятся. Это создает угрозу жизни и здоровью жителей этих домов и других лиц.
    Прокурор внёс директору управляющей компании представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения.
    Требования прокурора удовлетворены, допустившие указанные нарушения лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

     

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