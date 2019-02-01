Прокуратура наказала курскую управляющую компанию за бездействие
Сегодня, 08:17
Щигровская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.
Установлено, что управляющая компания ненадлежащим образом выполняет работы по содержанию общего имущества в многоквартирных домах. Работы по очистке крыш от снега и наледи не проводятся. Это создает угрозу жизни и здоровью жителей этих домов и других лиц.
Прокурор внёс директору управляющей компании представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения.
Требования прокурора удовлетворены, допустившие указанные нарушения лица привлечены к дисциплинарной ответственности.