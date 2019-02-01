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    В Курской области началась подготовка к купальному сезону

    Сегодня, 08:59
    В Курской области началась подготовка к купальному сезону
    В Курской области началась подготовка к купальному сезону. В администрации области подписано распоряжение о мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах региона на весенний период и купальный сезон 2019 года.

    Официально купальный сезон продлится три месяца: с 1 июня по 31 августа. Поэтому до 15 апреля главы муниципальных образований должны уточнить места расположения организованных мест массового отдыха людей на водных объектах, баз для стоянок маломерных судов и представить заявки на проведение технического освидетельствования, а до 27 мая завершить их оборудование.

    Помимо этого, с 1 по 30 июня необходимо организовать проведение месячника на водных объектах.

    Аварийно-спасательная служба региона должна привести в готовность силы и средства маневренно-поисковых групп, а также организовать взаимодействие с общественной организацией «ВОСВОД» по созданию общественных спасательных постов на пляжах. В учебно-методическом центре ГОЧС Курской области будет организовано обучение спасателей.

     

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