Курянка незаконно получала субсидии. Мошенница обогатилась на 43 тысячи

В отношении жительницы Мантуровского района Курской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Выяснилось, что женщина незаконно получала субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

как установила прокуратура, сельская жительница предоставляла в ОКУ «Центр социальных выплат» Мантуровского района ложные сведения о том, что один из членов её семьи не имеет работы. На основании этих сведений из средств бюджета Курской области ей выплачена субсидия в сумме 43 тыс. руб.

В итоге селянка стала фигуранткой уголовного дела по ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).