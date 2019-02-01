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    Курянка незаконно получала субсидии. Мошенница обогатилась на 43 тысячи

    Сегодня, 09:15
    Курянка незаконно получала субсидии. Мошенница обогатилась на 43 тысячи
    В отношении жительницы Мантуровского района Курской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве.  
    Выяснилось, что женщина незаконно получала субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
    как установила прокуратура, сельская жительница предоставляла в ОКУ «Центр  социальных выплат» Мантуровского района ложные сведения о том, что один из членов её семьи не имеет работы. На основании этих сведений  из средств бюджета Курской области ей выплачена субсидия в сумме 43 тыс. руб.
    В итоге селянка стала фигуранткой уголовного дела по ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении  выплат).

     

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