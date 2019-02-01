На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться

С 25 февраля по 1 марта 2019 года для школьников проводится всероссийское образовательное мероприятие «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение». Ребят ждут необычные уроки информатики, подготовленные специалистами по аналитике данных Сбербанка.





Для учеников с 1-го по 8-й класс урок будет состоять из видеолекции и тренажера, на котором ребята «обучат» робота трудиться в зоопарке. Для того, чтобы робот мог отличить животных друг от друга и правильно их кормить, школьникам предстоит очистить данные, разметить их, определить размер выборки, выбрать эффективный алгоритм для проверки и провести «фичеринжиниринг», то есть ранжировать данные по определенным признакам. Все эти шаги будут выполняться в игровой форме.





Тренажер для старшеклассников – это графический симулятор. В нем ученик увидит основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения, изменение результатов модели на тестовых данных, выбор лучшей модели.





- В мире началась конкуренция за таланты в сфере искусственного интеллекта, - рассказал Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов. - Один из способов победы - это создать в компаниях «скамейку запасных» для новых талантливых специалистов, которые сейчас ещё учатся в школе. Благодаря, таким проектам, как «Урок цифры» мы формируем интерес школьников к цифровым технологиям и открываем для них новые возможности в цифровой экономике.





- Школа, и в особенности ее программа, должна отвечать вызовам времени, давать ребятам то, что они смогут применить в реалиях сегодняшнего дня, - полагает Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. - Знакомство с элементами программирования начинается в школьной программе уже с младших классов, а такие инициативы, как «Урок цифры», закрепляют и усиливают знания наших детей о возможностях и безопасности интернет-среды.





- Мы считаем, что чрезвычайно важно показывать детям направления движения, открывать им карьерные горизонты и рассказывать, как может развиваться их жизнь, - говорит первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин. - Я уверен, что любой школьник очень талантлив и наша задача помочь ему реализовать свой потенциал.





Всероссийское образовательное мероприятие «Урок цифры», организаторами которого выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», и ведущие российские технологические компании, а также Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», стартовала в декабре 2018 года при информационной поддержке АНО «Университет 20.35». В первом уроке, который по просьбе региональных участников был продлен на неделю, приняли участие более 20 000 школ и более 5 млн учащихся 1-11 классов.





В Центральном Черноземье «Уроки цифры» состоятся во всех областных центрах. В частности, в Белгороде планируется его проведение в лицее №32, в Курске – в школе №61, а в Тамбове – в лицее №6.





- Мы рады возможности принять участие во всероссийском образовательном мероприятии «Урок цифры», - говорит Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. - Сегодня средний возраст сотрудника Сбербанка в Центральном Черноземье составляет 34 года. Это свидетельствует о том, что мы





делаем ставку на талантливую молодежь. «Урок цифры» - еще одна возможность познакомиться поближе с подрастающим поколением.





Более подробную информацию о проекте вы найдете на сайте: https://урокцифры.рф/