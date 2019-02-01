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    Под Курском одна автоледи таранила дорожный знак, другая сугроб

    Сегодня, 10:41
    Под Курском одна автоледи таранила дорожный знак, другая сугроб
    В понедельник, 25 февраля сразу две женщины на справились с управлением отечественных легковушек . В результате им потребовалась медицинская помощь. Обе аварии произошли утром с разничей примерно в один час. Сначала в Советском районе в 8 часов на 119 км автодороги "Курск-Касторное" 19-летняя водитель автомобиля ВАЗ 21103 не справилась с управлением, в результате чего допустила наезд на нежный вал, - рассказали в региональном ГИБДД. В результате ДТП девушка обратилась за медицинской помощью в "Советскую ЦРБ". Спустя 55 минут уже в Октябрьском районе на 31 км автодороги "Курск - Льгов - Рыльск" 45-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Лада Калина, ехала со стороны Курчатова в сторону Курска.  Она также не справилась с управлением и врезалась в дорожный знак. С телесными повреждениями женщину доставили в 4-ю горбольницу. 

     

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