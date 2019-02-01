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    В Курской области прокуратура добивается перерасчёта платежей за мутную воду

    Сегодня, 11:06
    В Курской области прокуратура добивается перерасчёта платежей за мутную воду
    Жители многоквартирных домов в посёлке Прямицыно обратились в прокуратуру Октябрьского района. Куряне пожаловались на поставку им питьевой воды ненадлежащего качества.
    Коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению им предоставляет ООО «ЖКХ пос. Прямицыно». 
    По заключениям экспертов питьевая вода в этих многоквартирных домах не соответствует нормативным требованиям по органолептическим показателям, - отметили в прокуратуре. Вода просто мутная. 
    Прокурор Октябрьского района направил генеральному директору ООО «ЖКХ пос. Прямицыно» представление, в котором потребовал произвести перерасчёт оплаты за водоснабжение в связи с предоставлением коммунальной услуги ненадлежащего качества.
    Результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле прокуратуры.

     

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