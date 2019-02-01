В Курской области прокуратура добивается перерасчёта платежей за мутную воду

Жители многоквартирных домов в посёлке Прямицыно обратились в прокуратуру Октябрьского района. Куряне пожаловались на поставку им питьевой воды ненадлежащего качества.

Коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению им предоставляет ООО «ЖКХ пос. Прямицыно».

По заключениям экспертов питьевая вода в этих многоквартирных домах не соответствует нормативным требованиям по органолептическим показателям, - отметили в прокуратуре. Вода просто мутная.

Прокурор Октябрьского района направил генеральному директору ООО «ЖКХ пос. Прямицыно» представление, в котором потребовал произвести перерасчёт оплаты за водоснабжение в связи с предоставлением коммунальной услуги ненадлежащего качества.

Результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле прокуратуры.